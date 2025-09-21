Скидки
Главная Футбол Новости

Валерий Непомнящий: в матче с «Крыльями» Угальде чувствовал себя как рыба в воде

Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Костариканец вышел на замену после перерыва и оформил дубль.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Игнатенко – 6'     1:1 Угальде – 52'     2:1 Угальде – 70'    

«Сегодня Угальде поставили на его позицию в центре нападения, а не на фланг, поэтому он оказался в нужном месте в нужное время. В такой игре он чувствует себя как рыба в воде. Он терялся в игре, когда его ставили на фланг», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Два гола в ворота «Крыльев» стали для Угальде первыми в девятом матче РПЛ сезона-2025/2026. В минувшем сезоне форвард красно-белых стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми мячами.

Комментарии
