Валерий Непомнящий: в матче с «Крыльями» Угальде чувствовал себя как рыба в воде

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:1). Костариканец вышел на замену после перерыва и оформил дубль.

«Сегодня Угальде поставили на его позицию в центре нападения, а не на фланг, поэтому он оказался в нужном месте в нужное время. В такой игре он чувствует себя как рыба в воде. Он терялся в игре, когда его ставили на фланг», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Два гола в ворота «Крыльев» стали для Угальде первыми в девятом матче РПЛ сезона-2025/2026. В минувшем сезоне форвард красно-белых стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 17 забитыми мячами.