«Барселона» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Хетафе». Команды встретятся на «Стадионе Йохана Кройфа» в Сан-Жоан-Деспи. В качестве главного арбитра игру обслужит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После четырёх проведённых матчей «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 10 набранных очков. «Хетафе» в четырёх стартовых турах набрал девять очков и располагается на шестой строчке в таблице Ла Лиги.