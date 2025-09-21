Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Хетафе: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги 2025/2026 начнется в 22:00

«Барселона» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся каталонская «Барселона» и «Хетафе». Команды встретятся на «Стадионе Йохана Кройфа» в Сан-Жоан-Деспи. В качестве главного арбитра игру обслужит Де Бургос Бенгоэчеа из Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Хетафе
Хетафе
После четырёх проведённых матчей «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе сине-гранатовых 10 набранных очков. «Хетафе» в четырёх стартовых турах набрал девять очков и располагается на шестой строчке в таблице Ла Лиги.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025\2026
