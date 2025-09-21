Скидки
Главная Футбол Новости

Монако — Метц, результат матча 21 сентября 2025, счет 5:2, 5-й тур Лиги 1 2025/2026

Дубль Ансу Фати принёс победу «Монако» в матче с «Метцем» в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 5-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Монако» и «Метц». Игра проходила на стадионе «Луи II» в Монако. Матч закончился победой монегасков со счётом 5:2.

Франция — Лига 1 . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Монако
Монако
Окончен
5 : 2
Метц
Метц
0:1 Диалло – 13'     1:1 Биерет – 28'     2:1 Фати – 46'     2:2 Эн – 67'     3:2 Фати – 83'     4:2 Куао – 86'     5:2 Иленикена – 90+3'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Хабиб Диалло на 13-й минуте встречи. Форвард монегасков Мика Биерет восстановил равенство на 29-й минуте. В начале второго тайма вингер хозяев Ансу Фати вывел свою команду вперёд. На 67-й минуте полузащитник «Метца» Готье Эн сравнял счёт, реализовав пенальти. Ансу Фати оформил дубль на 83-й минуте встречи, а через три минуты защитник гостей Коффи Куао забил в свои ворота. На 90+3-й минуте нападающий хозяев Джордж Иленикена отметился голом и установил окончательный счёт — 5:2.

«Монако» с 12 очками в пяти матчах занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. «Метц» набрал одно очко и располагается на 18-й строчке.

Календарь чемпионата Франции
Турнирная таблица чемпионата Франции
