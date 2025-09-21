Экс-тренер «Реала» Рафаэль Бенитес: плохо, когда считают, будто тренер ушёл на пенсию

Бывший главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес заявил о желании продолжить тренерскую карьеру. Последним на данный момент местом работы специалиста была «Сельта», которую он покинул в марте 2024 года.

«Плохо, когда считают, будто тренер ушёл на пенсию. Люди до сих пор спрашивают меня: «Ты хочешь тренировать?» Разумеется, я хочу этого, особенно в Англии и в Европе. Не желаю, чтобы люди посчитали, будто я сдался. Я продолжаю развиваться», — приводит слова Бенитеса The Telegraph.

На протяжении своей тренерской карьеры Бенитес дважды становился чемпионом Испании с «Валенсией» и брал с «летучими мышами» Кубок УЕФА, с «Ливерпулем» специалист выиграл Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. С «Интером» испанец завоевал Суперкубок Италии и трофей клубного чемпионата мира. Период тренера в «Челси» запомнился победой в Лиге Европы, с «Наполи» Бенитес выиграл Кубок и Суперкубок Италии.