Андрей Талалаев высказался о ничьей «Балтики» с «Ростовом» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев высказался о матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его подопечные сыграли вничью с «Ростовом» (0:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

— Говорили перед матчем, что игра будет самой сложной для команды на данном этапе. Исходя из игры, счёт справедлив?

— Не знаю… Не могу вспомнить моментов у «Ростова». У нас была перекладина, два стопроцентных момента, которые нужно было реализовывать. Считаю, что ребята большие молодцы, отдали себя целиком. Но второй тайм играли абсолютно неправильно. Я ожидал немного других качественных действий от людей, которые выходят на замену. Тяжело тринадцатью людьми тащить весь сезон. Вроде бы хватает по кубковым матчам, но против таких команд, конечно, нужно, чтобы были ещё Мендель, Гассама, Беляков, которому в кубковой игре «отвинтили» руку. Вообще не хватает игроков.

Во втором тайме нужно было опустить мяч вниз, но, к сожалению, люди, которые вышли, подстроились под игру «Ростова». «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры. И они её добились. Считаю, что результат не тот, на который мы рассчитывали и который могли наиграть, играй мы более правильно.

— Если отмотать время назад и вернуться к началу подготовительного периода, вы бы что‑нибудь поменяли в плане состава?

— Да, попросил бы руководителя купить ещё одного футболиста в середину, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.