Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Диалло разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» фотографией с Гарначо

Аудио-версия:
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло разозлил фанатов своей команды фотографией, которую он опубликовал после матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
20 сентября 2025, суббота. 19:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
2 : 1
Челси
Лондон
1:0 Фернандеш – 14'     2:0 Каземиро – 37'     2:1 Чалоба – 80'    
Удаления: Каземиро – 45+5' / Санчес – 5'

Фото: Соцсети Амада Диалло

После этой игры Диалло обменялся футболками с нападающим лондонцев Алехандро Гарначо, опубликовав соответствующее фото на своей странице в соцсетях. Некоторых болельщиков «красных дьяволов» это фото разозлило, поскольку Гарначо и Диалло вместе выступали за манкунианцев, а прошлым летом аргентинец перешёл в стан «синих». По ходу встречи этих команд на стадионе были слышны оскорбления в адрес аргентинского футболиста на этой почве. Предполагается, что именно подобная реакция подписчиков заставила Диалло удалить все публикации в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с восемью очками располагается на шестой строчке.

Трансферы между «Челси» и «МЮ» — сомнительная история. Гарначо усугубит статистику?
Трансферы между «Челси» и «МЮ» — сомнительная история. Гарначо усугубит статистику?
