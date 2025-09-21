Диалло разозлил фанатов «Манчестер Юнайтед» фотографией с Гарначо

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло разозлил фанатов своей команды фотографией, которую он опубликовал после матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (2:1).

Фото: Соцсети Амада Диалло

После этой игры Диалло обменялся футболками с нападающим лондонцев Алехандро Гарначо, опубликовав соответствующее фото на своей странице в соцсетях. Некоторых болельщиков «красных дьяволов» это фото разозлило, поскольку Гарначо и Диалло вместе выступали за манкунианцев, а прошлым летом аргентинец перешёл в стан «синих». По ходу встречи этих команд на стадионе были слышны оскорбления в адрес аргентинского футболиста на этой почве. Предполагается, что именно подобная реакция подписчиков заставила Диалло удалить все публикации в соцсетях.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками находится на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ, «Челси» с восемью очками располагается на шестой строчке.