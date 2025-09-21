Тренер «Ростова» Альба прокомментировал ничью с «Балтикой» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о ничьей своих подопечных в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:0). Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска.

«Продолжаем серию без поражений, набрали очко на выезде, это хорошо. Всегда хочется выигрывать и реализовывать моменты. Но у соперника тоже были моменты, поэтому можно сказать, что результат справедливый. В первые 10 минут было непонятно, но потом мы уже были лучше, были моменты на половине поля соперника. Во втором тайме было мало моментов», — заявил Альба в эфире «Матч ТВ».

«Балтика» набрала 17-е очко в текущем розыгрыше РПЛ и вернулась на второе место в турнирной таблице. «Ростов» довёл количество набранных в чемпионате очков до девяти. Жёлто-синие занимают 11-е место в таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате страны «Краснодар», у которого 19 набранных очков в восьми стартовых турах.