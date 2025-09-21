«До мая ещё далеко». Игрок «Атлетико» Коке — после ничьей с «Мальоркой»
Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке после матча 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором его команда встречалась с «Мальоркой», высказался об итогах игры, завершившейся вничью со счётом 1:1.
Испания — Примера . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
1 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Галлахер – 79' 1:1 Мурики – 85'
Удаления: нет / Сёрлот – 72'
«Мы доминировали в игре от начала до конца. У них были моменты забить. На мой взгляд, мы провели отличный матч, но мяч просто не шёл в ворота. Одно очко для нас ничего не значит.
Мы потеряли много очков, но до мая ещё далеко. Футбол должен вознаградить, потому что мы очень хорошо работаем», — приводит слова Коке издание AS.
«Атлетико» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с шестью очками в пяти играх.
