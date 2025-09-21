Скидки
Главная Футбол Новости

Станкович скучал на трибуне, Угальде спасал «Спартак» и валялся на поле. Яркие фото победы

Станкович скучал на трибуне, Угальде спасал «Спартак» и валялся на поле. Яркие фото победы
«Спартак» — «Крылья Советов»
21 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Деяна Станковича.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий самарской команды Владимир Игнатенко. На 52-й минуте нападающий красно-белых Манфред Угальде восстановил равновесие. На 71-й минуте Угальде оформил дубль.

После девяти матчей чемпионата России красно-белые набрали 15 очков и занимают пятое место. Самарская команда заработала 12 очков и располагается на 10-й строчке.

