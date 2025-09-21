Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Балтика» пропустила всего один гол в первых таймах — это лучший результат в РПЛ

Комментарии

В девяти стартовых матчах сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге калининградская «Балтика» пропустила всего один мяч в первых таймах. Такой показатель является лучшим в текущем чемпионате среди всех команд. В 9-м туре РПЛ калининградцы сыграли вничью с «Ростовом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Второе место в рейтинге занимает «Локомотив», пропустивший два мяча в первых таймах. Три пропущенных в первые 45 минут матчей у «Краснодара». Пять голов в первых половинах игр были забиты в ворота «Динамо», «Пари НН», ЦСКА, «Зенита», «Оренбурга» и «Ростова».

Худшей командой чемпионата России по числу пропущенных мячей в первых таймах является «Сочи». «Горожане» пропустили восемь голов.

