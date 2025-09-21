«Краснодар» — «Зенит»: Глушенков вывел петербуржцев вперёд на 60-й минуте

В эти минуты идёт матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Зенит». Игра проходит на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд.

«Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

В минувшем туре краснодарская команда победила «Акрон» (2:1), а «Зенит» в гостях сыграл вничью с калининградской «Балтикой» (0:0).