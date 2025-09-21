Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Сафонов показал, как смотрит матч «Краснодар» — «Зенит» после отмены игры «ПСЖ» в Лиге 1

Комментарии

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов, выступающий за «ПСЖ», смотрит матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его бывший клуб принимает на своём поле «Зенит». На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'    

«В любой ситуации нужно находить плюсы. Получится посмотреть матч тура в РПЛ и поддержать своих», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

Сегодня, 21 сентября, «ПСЖ» должен был встретиться с «Марселем» в рамках 5-го тура французской Лиги 1. Игра была перенесена из-за плохих погодных условий. Ожидается, что матч состоится в понедельник, 22 сентября.

Комментарии
