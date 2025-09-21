Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Футбол Новости

Денис Казанский высказался после матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Денис Казанский высказался после матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»
Аудио-версия:
Известный российский комментатор Денис Казанский высказался по итогам матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Сити» сильно меняется. Что во втором тайме с «Юнайтед», что сейчас с «Арсеналом». Спокойно отдают мяч и паркуются, выбегая. Почти парковка, особенно после ухода Холанда. Интересно, так Пеп пытается маскировать проблемы с позиционкой в этом варианте или полностью пересматривает идеологию?

«Арсенал» прыгал/бегал. Много умных и заумных разработок под Пепа. Но… 27 кроссов в штрафную, из них 5 точных. А что кроме? Замены! Большой состав даёт возможность. Как с Бильбао, так и сегодня. Мартинелли очень тонко рассмотрел всё. Блеск.

А доволен «Ливерпуль», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 15 очков.

