Денис Казанский высказался после матча «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Известный российский комментатор Денис Казанский высказался по итогам матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1.

«Сити» сильно меняется. Что во втором тайме с «Юнайтед», что сейчас с «Арсеналом». Спокойно отдают мяч и паркуются, выбегая. Почти парковка, особенно после ухода Холанда. Интересно, так Пеп пытается маскировать проблемы с позиционкой в этом варианте или полностью пересматривает идеологию?

«Арсенал» прыгал/бегал. Много умных и заумных разработок под Пепа. Но… 27 кроссов в штрафную, из них 5 точных. А что кроме? Замены! Большой состав даёт возможность. Как с Бильбао, так и сегодня. Мартинелли очень тонко рассмотрел всё. Блеск.

А доволен «Ливерпуль», — написал Казанский в своём телеграм-канале.

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ, набрав 15 очков.