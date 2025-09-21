Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпионат Англии по футболу 2025/2026: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 сентября, завершился 5-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 5-го тура английской Премьер-лиги:

Суббота, 20 сентября

«Ливерпуль» — «Эвертон» — 2:1;
«Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед» — 1:3;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2;
«Бёрнли» — «Ноттингем Форест» — 1:1;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1;
«Фулхэм» — «Брентфорд» — 3:1.

Воскресенье, 21 сентября

«Сандерленд» — «Астон Вилла» — 1:1;
«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0;
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1.

По итогам тура лидером АПЛ с 15 очками является «Ливерпуль», на второй строчке располагается «Арсенал» с 10 очками, в топ-4 также входят «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут» (по 10 очков). В нижней части таблицы находятся «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» (по 3) и «Вулверхэмптон» (0).

