Чемпионат Англии — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 21 сентября, завершился 5-й тур английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
Результаты матчей 5-го тура английской Премьер-лиги:
Суббота, 20 сентября
«Ливерпуль» — «Эвертон» — 2:1;
«Вулверхэмптон» — «Лидс Юнайтед» — 1:3;
«Вест Хэм Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 1:2;
«Бёрнли» — «Ноттингем Форест» — 1:1;
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Тоттенхэм Хотспур» — 2:2;
«Манчестер Юнайтед» — «Челси» — 2:1;
«Фулхэм» — «Брентфорд» — 3:1.
Воскресенье, 21 сентября
«Сандерленд» — «Астон Вилла» — 1:1;
«Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед» — 0:0;
«Арсенал» — «Манчестер Сити» — 1:1.
По итогам тура лидером АПЛ с 15 очками является «Ливерпуль», на второй строчке располагается «Арсенал» с 10 очками, в топ-4 также входят «Тоттенхэм Хотспур» и «Борнмут» (по 10 очков). В нижней части таблицы находятся «Астон Вилла», «Вест Хэм Юнайтед» (по 3) и «Вулверхэмптон» (0).