«Судья усложняет нам игру». Жубал — о первом тайме матча «Краснодара» с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Жубал раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в первом тайме матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В принципе, всё спокойно. Мы все привыкли к таким играм, для нас и для меня лично ничего нового в этом нет. Мне кажется, что достаточно хорошо провели первый тайм, но судья, конечно, усложняет нам игру. Мне кажется, что некоторые нарушения, которых не было, — за них дали жёлтые карточки. Моё первое нарушение, за него так же была показана жёлтая карточка. Во втором тайме нам нужно вернуться в ещё более интенсивном ритме и постараться выиграть игру», — сказал Жубал в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.