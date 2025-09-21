Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Матч-центр:
«Судья усложняет нам игру». Жубал — о первом тайме матча «Краснодара» с «Зенитом»

Защитник «Краснодара» Жубал раскритиковал работу арбитра Сергея Карасёва в первом тайме матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'    

«В принципе, всё спокойно. Мы все привыкли к таким играм, для нас и для меня лично ничего нового в этом нет. Мне кажется, что достаточно хорошо провели первый тайм, но судья, конечно, усложняет нам игру. Мне кажется, что некоторые нарушения, которых не было, — за них дали жёлтые карточки. Моё первое нарушение, за него так же была показана жёлтая карточка. Во втором тайме нам нужно вернуться в ещё более интенсивном ритме и постараться выиграть игру», — сказал Жубал в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые заработали 13 очков и располагаются на седьмой строчке.

