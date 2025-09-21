Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
19:30 Мск
Краснодар — Зенит, результат матча 21 сентября 2025, счет 0:2, 9-й тур РПЛ 2025/2026

Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ
Окончен матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

На 60-й минуте Максим Глушенков открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. Луис Энрике удвоил преимущество команды на 88-й минуте.

После этой игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «Краснодар» 27 сентября сыграет в гостях с «Ростовом», «Зенит» в тот же день примет на своём поле «Оренбург».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
