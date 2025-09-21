Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 21 сентября, календарь, таблица

В воскресенье, 21 сентября, состоялись четыре матча в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата России 21 сентября:

«Оренбург» — «Динамо» Москва — 1:3;

«Спартак» — «Крылья Советов» — 2:1;

«Балтика» — «Ростов» — 0:0;

«Краснодар» — «Зенит» — 0:2.

9-й тур РПЛ завершится в понедельник, 22 сентября, матчем «Сочи» — ЦСКА. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 19 очков в девяти матчах. На второй и третьей строчках располагаются «Балтика» и «Локомотив», в активе которых по 17 очков после девяти проведённых игр.