Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» не может обыграть «Арсенал» с апреля 2023 года

Комментарии

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Лондонцы сравняли счёт на 90+3-й минуте усилиями нападающего Габриэла Мартинелли. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы не может победить «пушкарей» с апреля 2023 года.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

В последний раз «горожане» обыгрывали лондонский клуб 26 апреля апреля 2023 года. Тогда «Сити» взял верх в матче 33-го тура АПЛ со счётом 4:1. После этого клубы встречались шесть раз, три из которых завершились вничью и три — победой «Арсенала».

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке.

