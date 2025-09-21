«Манчестер Сити» не может обыграть «Арсенал» с апреля 2023 года

Завершился матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Лондонцы сравняли счёт на 90+3-й минуте усилиями нападающего Габриэла Мартинелли. Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы не может победить «пушкарей» с апреля 2023 года.

В последний раз «горожане» обыгрывали лондонский клуб 26 апреля апреля 2023 года. Тогда «Сити» взял верх в матче 33-го тура АПЛ со счётом 4:1. После этого клубы встречались шесть раз, три из которых завершились вничью и три — победой «Арсенала».

После этой игры «Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства с семью очками, «Арсенал» с 10 очками находится на второй строчке.