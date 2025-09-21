«Игра соответствовала критерию «цена — качество». Елагин — о матче «Ман Сити» и «Арсенала»

Известный комментатор Александр Елагин прокомментировал ничью в матче 5-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Арсеналом» (1:1).

«Арсенал» против «Манчестер Сити» на «Эмирейтс», по моему разумению, первая игра в нынешнем сезоне АПЛ, которая полностью соответствовала высокому критерию «цена – качество», определяющему степень, в которой команды (а заодно и многомиллионная аудитория болельщиков) получают значительную выгоду от использования тренерами имеющихся у них ресурсов в процессе футбольного 90-минутного шоу. Для тех, кто на трибунах и у экранов ТВ, – это Удовольствие и Наслаждение!

С осени 2016 года и на протяжении вот уже девяти лет мы видели, видим и, уверен, ещё увидим «разноликого» Гвардиолу. Он убедительно продемонстрировал, что может эффективно изменяться от сезона к сезону. Лысому Гению хватило одного года в Англии, чтобы разобраться, что к чему, и начать «клепать» трофеи каждый год.

Однако величие Пепа не только в том, что он поднял «Сити» на сумасшедшую высоту, Гвардиола (хотел он этого или нет) возродил в Премьер-лиге конкурентную среду, которая постепенно рассосалась после ухода со сцены Сэра Алекса, Маэстро Венгера и «Особенного» Жозе. Мог бы Клопп без каталонца создать свой могучий «Ливерпуль», вернувшийся на вершину АПЛ и Лиги чемпионов? Конечно, нет. Как не явил бы себя миру нынешний Великолепный «Арсенал» Артеты, не один сезон отработавшего ассистентом у Гвардиолы.

Эта игра на «Эмирейтс» сегодня суперважна не столько с точки зрения результата, сколько того бесценного материала, который она предоставила после финального свистка. Соперникам просто здорово повезло, что эта сшибка между главными претендентами на первенство произошла в самом начале турнира. Теперь главное – сделать правильные выводы. Прикинуть: что к чему, почему? А всё приобретённое, выстраданное применить на длинном турнирном пути, что в АПЛ, что в Лиге чемпионов. Задача одна – покорение вершины!» — написал Елагин в своём телеграм-канале.