Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Арсенал» не проиграл «Манчестер Сити» в шестом матче подряд во всех турнирах

Комментарии

«Арсенал» избежал поражения в матче 5-го тура английской Премьер-Лиги с «Манчестер Сити» (1:1) благодаря голу на 90+3-й минуте. Таким образом, безвыигрышная серия «горожан» в матчах с «канонирами» теперь составляет шесть игр во всех турнирах.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

В пяти предыдущих матчах с «Манчестер Сити» подопечные Микеля Артеты одержали три победы (5:1; 1:0; 1:1, 4:1 (пен.)). Ещё две встречи завершились с ничейным счётом (2:2; 0:0). Последняя победа «горожан» над «Арсеналом» состоялась в рамках 33-го тура АПЛ-2022/2023 (4:1).

«Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ-2025/2026 с 10 очками в пяти стартовых матчах. «Манчестер Сити» набрал семь очков при том же количестве встреч. Подопечные Хосепа Гвардиолы располагаются на девятой строчке.

Комментарии
