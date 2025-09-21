«Ман Сити» выиграл дважды в пяти стартовых турах АПЛ. Такого не было с сезона-2020/2021

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» одержали лишь две победы в пяти стартовых турах сезона АПЛ — подобного с этой командой не происходило с сезона-2020/2021.

На протяжении нынешнего розыгрыша высшего дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), проиграл в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (3:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

«Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками. В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли».