«Ман Сити» выиграл дважды в пяти стартовых турах АПЛ. Такого не было с сезона-2020/2021
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» одержали лишь две победы в пяти стартовых турах сезона АПЛ — подобного с этой командой не происходило с сезона-2020/2021.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9' 1:1 Мартинелли – 90+3'
На протяжении нынешнего розыгрыша высшего дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), проиграл в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (3:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).
«Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками. В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли».
