Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» выиграл дважды в пяти стартовых турах АПЛ. Такого не было с сезона-2020/2021

«Ман Сити» выиграл дважды в пяти стартовых турах АПЛ. Такого не было с сезона-2020/2021
Комментарии

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью со счётом 1:1 в матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «горожане» одержали лишь две победы в пяти стартовых турах сезона АПЛ — подобного с этой командой не происходило с сезона-2020/2021.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

На протяжении нынешнего розыгрыша высшего дивизиона английского первенства «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (4:0), проиграл в матчах с «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) и с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:2), победил «Манчестер Юнайтед» (3:0) и сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1).

«Манчестер Сити» располагается на девятом месте в турнирной таблице АПЛ с семью очками. В следующем туре «горожане» 27 сентября примут на своём поле «Бёрнли».

Материалы по теме
«Арсенал» в компенсированное время смог уйти от поражения в матче АПЛ с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android