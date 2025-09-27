Скидки
Вольфсбург — Лейпциг: прямая трансляция матча 5-го тура Бундеслиги 2025/2026 начнётся в 16:30

Начало прямой видеотрансляции матча Бундеслиги «Вольфсбург» — «Лейпциг»
Комментарии

27 сентября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 5-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026 между клубами «Вольфсбург» и «Лейпциг».

Смотрите матч здесь
Прямые трансляции спорта
Германия — Бундеслига . 5-й тур
27 сентября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Окончен
0 : 1
РБ Лейпциг
0:1 Бакайоко – 8'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
