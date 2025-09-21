Доннарумма не пропускал первый мяч в составе «Манчестер Сити» более 270 минут
Поделиться
Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма пропустил первый гол в составе «горожан» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» на 90+3-й минуте. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, итальянский голкипер прервал свою «сухую» серию. Чемпион Европы не позволял отличиться соперникам более 270 минут после своего дебюта за манчестерский клуб.
Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9' 1:1 Мартинелли – 90+3'
Экс-вратарь «ПСЖ» дебютировал в английском клубе во встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:0), после чего помог команде обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов со счётом 2:0.
В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».
Материалы по теме
Комментарии
- 21 сентября 2025
-
23:59
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:05
-
23:04
-
23:02
-
22:55
-
22:47
-
22:39
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:11
-
22:09
-
22:06
-
22:04
-
21:56
-
21:55
-
21:48
-
21:44
-
21:39
-
21:38
-
21:35
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:17