Главная Футбол Новости

Доннарумма не пропускал первый мяч в составе «Манчестер Сити» более 270 минут

Доннарумма не пропускал первый мяч в составе «Манчестер Сити» более 270 минут
Комментарии

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма пропустил первый гол в составе «горожан» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» на 90+3-й минуте. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, итальянский голкипер прервал свою «сухую» серию. Чемпион Европы не позволял отличиться соперникам более 270 минут после своего дебюта за манчестерский клуб.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

Экс-вратарь «ПСЖ» дебютировал в английском клубе во встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:0), после чего помог команде обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов со счётом 2:0.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».

«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
