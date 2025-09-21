Доннарумма не пропускал первый мяч в составе «Манчестер Сити» более 270 минут

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма пропустил первый гол в составе «горожан» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Арсеналом» на 90+3-й минуте. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1. Таким образом, итальянский голкипер прервал свою «сухую» серию. Чемпион Европы не позволял отличиться соперникам более 270 минут после своего дебюта за манчестерский клуб.

Экс-вратарь «ПСЖ» дебютировал в английском клубе во встрече с «Манчестер Юнайтед» (3:0), после чего помог команде обыграть «Наполи» в Лиге чемпионов со счётом 2:0.

В прошедшем сезоне Доннарумма принял участие в 47 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, 17 из которых он отыграл «на ноль».