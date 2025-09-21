«За большие цели так не играется». Талалаев — о матче «Балтики» с «Ростовом»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев раскритиковал своих подопечных за второй тайм в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0). Встреча проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Евгений Буланов из Саранска.

«За большие цели так не играется, как мы играли второй тайм. Я это понимаю, поэтому и сожалею об этом. У нас все шансы в наших руках сейчас, и, может быть, такого шанса у некоторых футболистов больше не будет. Я им об этом сказал после игры. Может быть, больше не получится побороться за медали, потому что мы сюда шли очень длинным путём. Они, ещё раз, мои ребята играют всё время на 120%. Сегодня во втором тайме несколько человек не играло на 100. Этим я недоволен. А так, то, что мы можем, мы делаем.

Я не снимаю с себя ошибок, потому что можно было сыграть в другой футбол. Просто те креативные футболисты, которые у нас есть, Титков, два Петровых, Пряхин, Хиль, — они несут на себе весь чемпионат. Мне бы очень хотелось, чтобы сейчас по качеству вот эти вот, которые приехали, замещали, и пацаны молодые. А не получается, разница в качестве всё равно пока видна. От этого и расстройство. Если бы где-то еще опорничка такого хорошего уровня, я думаю, что нам полегче было бы. А я вынужден тратить там Петрова с Титковым на то, чтобы они вот бодались сегодня с превосходящими численно и физически людьми соперника», — сказал Талалаев на пресс-конференции.