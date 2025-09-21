Тренер «Балтики» Талалаев: пойдём смотреть правильный фильм, хочу, чтобы все прониклись

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

— Вы не очень любите все эти дела про рекорды, но всё-таки четыре матча подряд не пропускал Бориско. Он как-то будет поощрён или вы считаете, что это заслуга всей оборонительной линии?

— Будет. Завтра у него выходной будет. И мы пойдём в кино. Смотреть фильм очень правильный — «Формула-1». Как раз там в двух словах могу сказать, о чём. Человеку предоставляется шанс, и он за него цепляется и реализует свой максимум. Я очень хочу, чтобы прониклись все у нас — наши футболисты, легионеры, запасные запасных, молодёжная команда. Что шанс есть, но его надо выгрызать, — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Всего в девяти матчах РПЛ калининградская команда пропустила пять голов, что является лучшим результатом во всём турнире.