Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Балтики» Талалаев: пойдём смотреть правильный фильм, хочу, чтобы все прониклись

Тренер «Балтики» Талалаев: пойдём смотреть правильный фильм, хочу, чтобы все прониклись
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

— Вы не очень любите все эти дела про рекорды, но всё-таки четыре матча подряд не пропускал Бориско. Он как-то будет поощрён или вы считаете, что это заслуга всей оборонительной линии?
— Будет. Завтра у него выходной будет. И мы пойдём в кино. Смотреть фильм очень правильный — «Формула-1». Как раз там в двух словах могу сказать, о чём. Человеку предоставляется шанс, и он за него цепляется и реализует свой максимум. Я очень хочу, чтобы прониклись все у нас — наши футболисты, легионеры, запасные запасных, молодёжная команда. Что шанс есть, но его надо выгрызать, — сказал Талалаев на пресс-конференции.

Всего в девяти матчах РПЛ калининградская команда пропустила пять голов, что является лучшим результатом во всём турнире.

Комментарии
