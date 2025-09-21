Арбитр Федотов объяснил, почему Карасёв не дал пенальти «Краснодару» в матче с «Зенитом»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение судьи Сергея Карасёва не назначать пенальти в пользу «Краснодара» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Победу со счётом 2:0 праздновали гости.

«Это не пенальти. Игрок «Зенита» покатился в подкат, Петров подпрыгнул, чтобы сыграть в мяч. В итоге в конце эпизода он в мяч и сыграл. Но контакта на фол не было. Игрок «Зенита» катился изначально, а Петров просто подпрыгнул. Абсолютно нормальный момент, тем более с позиции Карасёва было хорошо видно, что там никакого нарушения нет. Даже по реакции футболиста видно, что ничего не было», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.