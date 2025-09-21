Тренер «Балтики» Талалаев: все ждут, что мы сдуемся, — мы не сдуемся

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на рекордную серию без поражений для новичков высшего дивизиона чемпионата России после матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:0). Калининградская команда не проиграла в девяти стартовых турах.

«Для меня не так важен рекорд, для меня важно вот это ощущение. У меня сомнения сегодня по второму тайму, что дальше будет. Все ждут, что мы сдуемся, — мы не сдуемся. Но нам играть в футбол нужно в хороший. А у нас пока, к сожалению, не всегда это получается», — сказал Талалаев на пресс-конференции.

«Балтика» набрала 17 очков в текущем розыгрыше РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице.