Семак в 12-й раз в карьере одолел «Краснодар». Больше побед только над двумя клубами

Победа «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 12-й в тренерской карьере. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Чаще, чем «Краснодар», Сергей Семак обыгрывал в своей тренерской карьере только две команды. Над самарскими «Крыльями Советов» у 49-летнего специалиста 13 побед. Лучший показатель у тренера в матчах с грозненским «Ахматом» (17 побед).

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.