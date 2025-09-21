Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Семак в 12-й раз в карьере одолел «Краснодар». Больше побед только над двумя клубами
Победа «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги стала для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака 12-й в тренерской карьере. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

Чаще, чем «Краснодар», Сергей Семак обыгрывал в своей тренерской карьере только две команды. Над самарскими «Крыльями Советов» у 49-летнего специалиста 13 побед. Лучший показатель у тренера в матчах с грозненским «Ахматом» (17 побед).

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

