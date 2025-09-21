Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался после упущенной победы в матче «Ман Сити» и «Арсенала»

Гвардиола высказался после упущенной победы в матче «Ман Сити» и «Арсенала»
Аудио-версия:
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1, «пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Мы были сильны ментально. Сложно играть, когда наш намеренный высокий прессинг не работает, потому что они хороши. В прошлом сезоне мы проиграли 1:5, а сегодня сыграли вничью. Нельзя сказать, что мы довольны, но нельзя сказать, что это несправедливый результат. У нас были моменты в переходных фазах, но это не наш стиль игры. Я отдаю должное «Арсеналу» — ментально стойкой команде.

Неделя была тяжёлой. «Манчестер Юнайтед», «Наполи», а затем и сегодня. Чемпионы Серии А, да и дерби — это всегда сложно. Нам просто нужно двигаться шаг за шагом, чтобы попытаться набрать очки», — сказал Гвардиола в эфире BBC.

«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
