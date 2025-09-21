Гвардиола высказался после упущенной победы в матче «Ман Сити» и «Арсенала»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Арсенал» и «Манчестер Сити». Команды сыграли вничью — 1:1, «пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте.

«Мы были сильны ментально. Сложно играть, когда наш намеренный высокий прессинг не работает, потому что они хороши. В прошлом сезоне мы проиграли 1:5, а сегодня сыграли вничью. Нельзя сказать, что мы довольны, но нельзя сказать, что это несправедливый результат. У нас были моменты в переходных фазах, но это не наш стиль игры. Я отдаю должное «Арсеналу» — ментально стойкой команде.

Неделя была тяжёлой. «Манчестер Юнайтед», «Наполи», а затем и сегодня. Чемпионы Серии А, да и дерби — это всегда сложно. Нам просто нужно двигаться шаг за шагом, чтобы попытаться набрать очки», — сказал Гвардиола в эфире BBC.