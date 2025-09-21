Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Созин: футболисты «Зенита» в игре с «Краснодаром» показали, что готовы биться за Семака

Созин: футболисты «Зенита» в игре с «Краснодаром» показали, что готовы биться за Семака
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Всю неделю в околофутбольных кругах ходил слух, что Семака уволили бы из «Зенита» в случае поражения от «Краснодара». И на этом фоне на «Зенит» было смотреть интересно.

Теперь команда должна ожить. Игра была прямо хорошая: не яркая, да, но цепкая, чёткая и главное – самоотверженная. Такой борьбы и самоотверженности мы не видели от «Зенита» давно. Если слух, о котором я говорил, был правдивый, то футболисты «Зенита» сегодня показали: они готовы биться за Семака», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

