Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» впервые в сезоне РПЛ-2025/2026 одержал гостевую победу

«Зенит» впервые в сезоне РПЛ-2025/2026 одержал гостевую победу
Комментарии

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0. Это первая гостевая победа петербуржцев в нынешнем розыгрыше высшего дивизиона российского первенства.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

Ранее в выездных матчах текущего сезона чемпионата России сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» (2:2), уступили «Ахмату» (0:1), не выявили победителя во встречах со «Спартаком» (2:2) и с «Балтикой» (0:0).

На данный момент «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре петербуржцы примут на своём поле «Оренбург» в субботу, 27 сентября.

Материалы по теме
Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android