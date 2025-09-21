Скидки
«Для меня это обычная команда». Нападающий «Зенита» Глушенков — о победе над «Краснодаром»

Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— Доволен игрой. Но матч был очень тяжёлый. В чём именно? В нашем движении. Лично я сегодня очень устал.

— Ты выходишь то в центре, то справа, где ты приносишь наибольшую пользу?
— Куда тренер поставит, там и буду стараться приносить пользу.

— Нас всех удивил выход Энрике слева, как это наигрывалось?
— Сергея Богдановича спросите.

— Почему был сдержан после забитого гола в ворота чемпионов?
— Да не знаю, для меня это обычная команда.

— Насколько давило, что вы отстаёте на шесть очков?
— На меня ничего не давило, — сказал Глушенков в эфире «Матч ТВ».

