Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Краснодара» Мусаев в 8-й раз за 11 матчей в карьере уступил «Зениту»

Завершился матч 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Краснодар» и «Зенит». Команда из Санкт-Петербурга победила со счётом 2:0. Таким образом, главный тренер действующих чемпионов Мурад Мусаев проиграл 8 из 11 матчей с «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

В последний раз подопечные Мусаева обыгрывали команду Сергея Семака в сентябре 2024 года со счётом 2:0 в 10-м туре РПЛ. В ответной встрече в 24-м туре сине-бело-голубые разгромили «быков» 4:1.

После сегодняшней игры «Краснодар» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» с 16 очками находится на четвёртой строчке.

