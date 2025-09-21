Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Футбол Новости

Юрий Сёмин: «Зенит» понимал, что проигрыш «Краснодару» отбросит их от чемпионской гонки

Аудио-версия:
Российский тренер Юрий Сёмин высказался о победе «Зенита» над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Матчи между лидерами всегда мотивируют команды на большие энергетические затраты. Даже если они находятся не в лучших кондициях. «Зенит» обладает хорошими игроками, футболистов высокого уровня там достаточно много. Они понимали, что проигрыш «Краснодару» отбросит их от борьбы за чемпионство, а сейчас они именно там. Чемпионат продолжается, для нас это интереснее. Игр ещё много.

«Зенит» хорошо играл. Может, не всё получалось, но самоотдача и мотивация были отличными. То же можно сказать и о «Краснодаре». Они также могли выигрывать этот матч, но перед голом в свои ворота не забили отличный момент», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

