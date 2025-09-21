Скидки
Главная Футбол Новости

Мурад Мусаев высказался о поражении «Краснодара» в игре с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ

Мурад Мусаев высказался о поражении «Краснодара» в игре с «Зенитом» в 9-м туре РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился эмоциями после поражения своих подопечных от санкт-петербургского «Зенита» (0:2) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— Обидное поражение, но что сегодня у «Краснодара» не получилось? Моментов было много.
— Не получилось забить. По содержанию была хорошая игра, даже лучше, чем год назад, когда мы выиграли. Но, к сожалению, не реализовали моменты и фактически в первой опасной атаке у наших ворот пропустили. Детали всегда решают в таких матчах. В двух эпизодах в этих деталях мы сыграли не очень хорошо.

— Выход Перрена — способ добавить креативности?
— Да, Перрен — игрок атаки, который играет «десятку», справа, слева. Хотели усилить атаку.

— На «Краснодар» это поражение никак ментально не может повлиять?
— Может ли повлиять или нет — увидим, но не должно. Это опытные ребята, которые уже не один год играют вместе. К сожалению, такие моменты бывают. По настрою, по качеству игры всё было хорошо. Нужно пережить этот момент, работать и идти за новыми победами, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

