Сёмин: «Зенит» не может не вернуться — это клуб с большими традициями

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 21 сентября, «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 2:0.

«Если судить по одному сегодняшнему матчу с «Краснодаром», можно сказать, что «Зенит» возвращается. Но будут игры и завтра, и послезавтра. Когда «Зенит» проведёт серию матчей с такой концентрацией, будем говорить, что он вернулся. Но они просто не могут не вернуться: «Зенит» — большой клуб с большими традициями, на них ходят смотреть много болельщиков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.