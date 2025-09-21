Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: «Зенит» не может не вернуться — это клуб с большими традициями

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о выступлении санкт-петербургского «Зенита» в текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги. Сегодня, 21 сентября, «Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Если судить по одному сегодняшнему матчу с «Краснодаром», можно сказать, что «Зенит» возвращается. Но будут игры и завтра, и послезавтра. Когда «Зенит» проведёт серию матчей с такой концентрацией, будем говорить, что он вернулся. Но они просто не могут не вернуться: «Зенит» — большой клуб с большими традициями, на них ходят смотреть много болельщиков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
