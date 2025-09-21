Скидки
Краснодар — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

«Вы там кричите дальше, а мы уезжаем с тремя очками». Соболев — после победы «Зенита»

Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался после победы сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Вы там кричите дальше. А мы уезжаем с +3. Питер с победой», — написал Соболев в телеграм-канале.

Александр Соболев появился на поле в стартовом составе и отыграл 78 минут. «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

