Сёмин: многие в «Зените» выше Глушенкова классом, это важно для его прогресса

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру крайнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Глушенков хорошо сыграл с «Краснодаром», результативно: забил и отдал голевой пас. Блестящий матч для Максима. Но он должен держать такой уровень, от него требуют именно этого. Потенциал у Глушенкова достаточно высокий, плюс он играет в компании футболистов высокого уровня. Кто-то не ниже его классом, многие даже выше. Это очень важно для прогресса. Конкуренция, уровень партнёров и их понимание хитрых ходов Глушенкова», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

