Сёмин: многие в «Зените» выше Глушенкова классом, это важно для его прогресса

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин оценил игру крайнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0).

«Глушенков хорошо сыграл с «Краснодаром», результативно: забил и отдал голевой пас. Блестящий матч для Максима. Но он должен держать такой уровень, от него требуют именно этого. Потенциал у Глушенкова достаточно высокий, плюс он играет в компании футболистов высокого уровня. Кто-то не ниже его классом, многие даже выше. Это очень важно для прогресса. Конкуренция, уровень партнёров и их понимание хитрых ходов Глушенкова», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.