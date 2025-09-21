Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы очень разочарованы результатом». Тренер «Арсенала» Артета — после матча с «Ман Сити»

«Мы очень разочарованы результатом». Тренер «Арсенала» Артета — после матча с «Ман Сити»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные играли с «Манчестер Сити». Команды закончили встречу вничью — 1:1, «пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте благодаря голу нападающего Габриэла Мартинелли.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Должен сказать, я очень, очень горжусь игроками и командой. Думаю, то, как мы играли, как мы доминировали практически во всех аспектах матча, кроме счёта, было выдающимся. Я знаю это как тренер, и такие люди, как я, знают, как трудно играть против «Манчестер Сити», и я бы сказал, что мы очень разочарованы результатом.

Это невероятно. Габи (Мартинелли) отлично проявил себя в Бильбао, и сегодня он не вышел в стартовом составе, но у него та же энергия, та же самоотдача, та же решимость создать ещё один отличный момент», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android