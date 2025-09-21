«Мы очень разочарованы результатом». Тренер «Арсенала» Артета — после матча с «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался после матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные играли с «Манчестер Сити». Команды закончили встречу вничью — 1:1, «пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте благодаря голу нападающего Габриэла Мартинелли.

«Должен сказать, я очень, очень горжусь игроками и командой. Думаю, то, как мы играли, как мы доминировали практически во всех аспектах матча, кроме счёта, было выдающимся. Я знаю это как тренер, и такие люди, как я, знают, как трудно играть против «Манчестер Сити», и я бы сказал, что мы очень разочарованы результатом.

Это невероятно. Габи (Мартинелли) отлично проявил себя в Бильбао, и сегодня он не вышел в стартовом составе, но у него та же энергия, та же самоотдача, та же решимость создать ещё один отличный момент», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».