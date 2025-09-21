«Краснодар» вывешивал баннер о величии, Карасёв наказывал штаб «Зенита». Фото с матча
21 сентября в Краснодаре на стадионе ФК «Краснодар» в матче 9-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал уверенную победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака. Это первая гостевая победа петербуржцев в нынешнем розыгрыше высшего дивизиона российского первенства.
Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.
Ранее в выездных матчах текущего сезона чемпионата России сине-бело-голубые сыграли вничью с «Рубином» (2:2), уступили «Ахмату» (0:1), не выявили победителя во встречах со «Спартаком» (2:2) и с «Балтикой» (0:0).
