Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром» в 9-м туре РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе своих подопечных над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Игра эмоциональная, много борьбы. Может быть, для такого матча много было брака, учитывая уровень команд. Но я думаю, что напряжение чувствовалось. И с нашей стороны много ошибались, не хватало надёжности при контроле мяча и, может быть, в первом тайме завершающей передачи. По игре у «Краснодара» были хорошие моменты — с фланга прострел в первом тайме на первой минуте и во втором тайме очень опасная атака была.

Мы сегодня смогли реализовать те моменты, которые у нас были, а «Краснодар» не смог. В прошлом году нам не повезло, когда мы проиграли здесь благодаря своей ошибке, порадовали жителей города с днём города. Сегодня, я думаю, нам нужнее было, и удача улыбнулась нам. Поэтому с точки зрения напряжения, атмосферы хороший матч двух клубов, которые за последние семь лет завоевали в совокупности семь золотых медалей. Я думаю, что значение матча было очень хорошим, и оно оправдалось с точки зрения накала, борьбы, интриги до конца игры. Это тот статус матча, который сегодня был», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице РПЛ с 19 очками в девяти играх. «Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку.

