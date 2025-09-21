«Ошибок было предостаточно». Семак — о судействе Карасёва в матче «Краснодар» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу арбитра встречи 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» Сергея Карасёва. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Победу со счётом 2:0 праздновали сине-бело-голубые.

— Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи, но, как показалось, большинство из них были в пользу «Зенита». Согласны ли вы с этим или с чем в принципе вы не согласны?

— Слушайте, давайте поговорим об игре. Зачем вы начинаете обсуждать эти моменты? Если вы так считаете, проанализируйте и посмотрите. Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара».

Ошибок было много. Где больше было? Сядьте и посчитайте. Этот вопрос на пресс-конференции, я думаю, точно не для того. Каких-то ошибок, которые повлияли бы результативно, их не было. Пенальти я смотрел, сейчас пересматривал, не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микроошибками, аутами, фолами, карточками в центре поля. Но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат, а количество каких-то ошибок…

Вы посмотрите прошлый сезон по статистике. Писали, сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете, смотрели? Сколько было? «Краснодар» — плюс семь, «Зенит» — минус семь. 15 очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то там помогает или в нашу сторону свистят, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».