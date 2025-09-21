Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ошибок было предостаточно». Семак — о судействе Карасёва в матче «Краснодар» — «Зенит»

«Ошибок было предостаточно». Семак — о судействе Карасёва в матче «Краснодар» — «Зенит»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал работу арбитра встречи 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» Сергея Карасёва. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Победу со счётом 2:0 праздновали сине-бело-голубые.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— Вы сегодня очень часто, практически весь матч, спорили с решениями судьи, но, как показалось, большинство из них были в пользу «Зенита». Согласны ли вы с этим или с чем в принципе вы не согласны?
— Слушайте, давайте поговорим об игре. Зачем вы начинаете обсуждать эти моменты? Если вы так считаете, проанализируйте и посмотрите. Вы возьмите игру и посмотрите, какое количество ошибок в одну сторону, в другую. Я думаю, их было предостаточно. Моментов назову очень много даже навскидку, где судья ошибался и против нас, и против «Краснодара».

Ошибок было много. Где больше было? Сядьте и посчитайте. Этот вопрос на пресс-конференции, я думаю, точно не для того. Каких-то ошибок, которые повлияли бы результативно, их не было. Пенальти я смотрел, сейчас пересматривал, не было абсолютно. Что касается других моментов, которые повлияли бы, я думаю, с точки зрения нервозности и одни, и вторые могут быть недовольны какими-то микроошибками, аутами, фолами, карточками в центре поля. Но судейство, слава богу, не отразилось на результате этого матча, не повлияло на результат, а количество каких-то ошибок…

Вы посмотрите прошлый сезон по статистике. Писали, сколько результативных ошибок было за «Краснодар» и сколько за «Зенит». Как вы думаете, смотрели? Сколько было? «Краснодар» — плюс семь, «Зенит» — минус семь. 15 очков разницы. И вы сейчас говорите о том, что нам кто-то там помогает или в нашу сторону свистят, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
«Зенит» разбил «Краснодар» на его поле. Шедевральный перформанс Глушенкова! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android