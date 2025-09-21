Скидки
Защитник «Ман Сити» Диаш — о матче с «Арсеналом»: мы полностью контролировали ситуацию

Защитник «Ман Сити» Диаш — о матче с «Арсеналом»: мы полностью контролировали ситуацию
Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш высказался об итогах матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «горожане» сыграли вничью с лондонским «Арсеналом» (1:1). «Пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте.

«Ну, это ещё одно очко на выезде. Конечно, это обидно, ведь мы были очень близки к трём очкам.

Хотя это был не самый обычный для нас матч с точки зрения владения мячом, я чувствовал, что команда была на месте, была полностью сосредоточена, хотела победить. Мы играли на победу, и в моменты, когда нам приходилось терпеть, мы принимали это и боролись за победу.

Они много владели мячом, но я чувствовал, что мы полностью контролировали ситуацию, мы были очень надёжны. Конечно, в конце они забили тот гол, и это нас расстраивает, но нам есть чему поучиться.

Мне кажется, в начале недели никто бы не подумал, что мы будем на таком уровне, выступим на таком уровне во всех трёх матчах, которые мы сыграли на этой неделе, и благодаря этому, а также тому настрою, который я сейчас чувствую в команде, я считаю, что это была большая победа», — приводит слова Диаша официальный сайт «Манчестер Сити».

