«Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до трёх очков

«Зенит» на выезде обыграл «Краснодар» в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со счётом 2:0 и сократил отставание от «быков» до трёх очков. Встреча состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Победу петербуржцам принесли голы Максима Глушенкова и Луиса Энрике.

Таким образом, сине-бело-голубые с 16 очками находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы высшего дивизиона российского первенства. Возглавляет таблицу «Краснодар» с 19 очками, в группу лидеров также входят «Балтика» и «Локомотив» — у данных коллективов по 17 очков.