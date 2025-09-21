Семак объяснил позднюю замену Соболева в матче с «Краснодаром» проблемой с лимитом

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему не смог раньше заменить нападающего Александра Соболева в игре с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Россиянин провёл на поле 78 минут, после чего его заменил вингер Андрей Мостовой.

— Вопрос по заменам. Достаточно поздно сегодня мы их увидели, хотя казалось, что, например, Александру Соболеву очень нужна была замена уже во втором тайме, когда он не успевал где-то добегать. Почему так долго не выпускали новых игроков и, в частности, не меняли центрального нападающего?

— Для того чтобы поменять центрального нападающего, нужно было по позиции кого-то менять. Среди позиций игроков, которые у нас есть с российским паспортом, нет нападающего. Поэтому для того, чтобы поменять Сашу, нам нужна была двойная замена или же выпускать игрока в другую позицию. По игре тот же Луис Энрике сегодня хорошо действовал с левой стороны, поэтому его куда-то передвигать — это только в случае форс-мажора. Острота отсюда пришла. И тогда, когда уже действительно Саше тяжело было, наверное, мы тогда уже сделали те перестановки, которые есть. У нас в атаке играл Максим Глушенков, что, в принципе, тоже принесло свои плоды в завершении, потому что появилось пространство, куда можно бежать. И, в принципе, и один, и второй мяч пришли именно тогда, когда у нас появилось пространство, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 16 и поднялся на четвёртую строчку. Лимит на легионеров в РПЛ запрещает клубам одновременное использование более восьми иностранцев на поле. В составе сине-бело-голубых, помимо Соболева, с первых минут появились вратарь Денис Адамов и вингер Максим Глушенков.