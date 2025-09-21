Скидки
Главная Футбол Новости

«Знали, что матч будет очень сложным». Игрок «Зенита» Энрике — о победе над «Краснодаром»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— Я очень рад, что мы увозим домой три очка! Это командный успех, каждый внёс свой вклад, все играли и бились друг за друга. Мы должны продолжать действовать в такой же манере, не терять фокус. Знали, что матч будет очень сложным, но с первой и до последней минуты держали максимальную концентрацию. Счастлив, что ассистировал Максу [Глушенкову], а затем отличился и сам, сумев помочь команде. Теперь главное — не сбавлять, а только наращивать обороты.

— Вы играли на левом фланге. Как оцените свои ощущения от непривычной позиции?
— Буду работать ещё больше, чтобы приносить ещё больше пользы и проявлять себя на поле. И чтобы каждый из нас делал всё возможное для победы и каждый матч заканчивался в нашу пользу.

— Давайте по порядку — пас на Глушенкова таким и планировался?
— Не скажу, что это был заранее продуманный план, скорее, я сочинил этот вариант передачи в моменте, когда увидел, что защитник «Краснодара» широко расставил ноги. Макс был один у него за спиной, я смог точно отдать пас и обрадовался, что он стал голевым — Макс, обладающий отменным качеством удара, забил красивейший мяч. И очень важный для нас, потому что мы открыли счёт в матче.

— После этого он отблагодарил вас точным навесом. Расскажите про ваш гол.
— Макс, потрясающий футболист, у которого много разных талантов, сделал качественную передачу, а я забил свой первый мяч в этом чемпионате, — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

Голы Глушенкова и Энрике помогли «Зениту» победить «Краснодар» в матче 9-го тура РПЛ
