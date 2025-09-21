«Знали, что матч будет очень сложным». Игрок «Зенита» Энрике — о победе над «Краснодаром»

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике поделился впечатлениями от матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0).

— Я очень рад, что мы увозим домой три очка! Это командный успех, каждый внёс свой вклад, все играли и бились друг за друга. Мы должны продолжать действовать в такой же манере, не терять фокус. Знали, что матч будет очень сложным, но с первой и до последней минуты держали максимальную концентрацию. Счастлив, что ассистировал Максу [Глушенкову], а затем отличился и сам, сумев помочь команде. Теперь главное — не сбавлять, а только наращивать обороты.

— Вы играли на левом фланге. Как оцените свои ощущения от непривычной позиции?

— Буду работать ещё больше, чтобы приносить ещё больше пользы и проявлять себя на поле. И чтобы каждый из нас делал всё возможное для победы и каждый матч заканчивался в нашу пользу.

— Давайте по порядку — пас на Глушенкова таким и планировался?

— Не скажу, что это был заранее продуманный план, скорее, я сочинил этот вариант передачи в моменте, когда увидел, что защитник «Краснодара» широко расставил ноги. Макс был один у него за спиной, я смог точно отдать пас и обрадовался, что он стал голевым — Макс, обладающий отменным качеством удара, забил красивейший мяч. И очень важный для нас, потому что мы открыли счёт в матче.

— После этого он отблагодарил вас точным навесом. Расскажите про ваш гол.

— Макс, потрясающий футболист, у которого много разных талантов, сделал качественную передачу, а я забил свой первый мяч в этом чемпионате, — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».