Матч-центр:
Главная Футбол Новости

Интер — Сассуоло, результат матча 21 сентября 2025, счет 2:1, 4-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» обыграл «Сассуоло» в 4-м туре Серии А
Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Матч закончился победой команды Кристиана Киву со счётом 2:1.

Италия — Серия А . 4-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Сассуоло
Сассуоло
1:0 Димарко – 14'     2:0 Мухаремович – 81'     2:1 Хеддира – 84'    

Счёт в матче открыл Федерико Димарко. Защитник отличился на 14-й минуте встречи. На 81-й минуте игрок обороны гостей Тарик Мухаремович забил гол в свои ворота. Через три минуты нападающий чёрно-зелёных Валид Хеддира сократил разрыв в счёте.

По итогам этой встречи «Интер» с шестью очками после четырёх игр занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» находится на 14-й строчке, заработав три очка.

В следующем туре чёрно-синие 27 сентября сыграют на выезде с «Кальяри», а чёрно-зелёные 28 сентября примут на своём поле «Удинезе».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Новости. Футбол
