«Интер» обыграл «Сассуоло» в 4-м туре Серии А

Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались миланский «Интер» и «Сассуоло». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Матч закончился победой команды Кристиана Киву со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл Федерико Димарко. Защитник отличился на 14-й минуте встречи. На 81-й минуте игрок обороны гостей Тарик Мухаремович забил гол в свои ворота. Через три минуты нападающий чёрно-зелёных Валид Хеддира сократил разрыв в счёте.

По итогам этой встречи «Интер» с шестью очками после четырёх игр занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сассуоло» находится на 14-й строчке, заработав три очка.

В следующем туре чёрно-синие 27 сентября сыграют на выезде с «Кальяри», а чёрно-зелёные 28 сентября примут на своём поле «Удинезе».