Чемпионат Испании по футболу 2025/2026: результаты матчей 5-го тура, турнирная таблица

Чемпионат Испании — 2025/2026 по футболу: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица
В воскресенье, 21 сентября, завершился 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты матчей 5-го тура Ла Лиги

Пятница, 19 сентября

«Бетис» — «Реал Сосьедад» — 3:1.

Суббота, 20 сентября

«Жирона» — «Леванте» — 0:4;
«Реал» Мадрид — «Эспаньол» — 2:0;
«Алавес» — «Севилья» — 1:2;
«Вильярреал» — «Осасуна» — 2:1;
«Валенсия» — «Атлетик» Бильбао — 2:0.

Воскресенье, 21 сентября

«Райо Вальекано» — «Сельта» — 1:1;
«Мальорка» — «Атлетико» Мадрид — 1:1;
«Эльче» — «Овьедо» — 1:0;
«Барселона» — «Хетафе» — 3:0.

По итогам 5-го тура первое место в турнирной таблице Ла Лиги занимает мадридский «Реал». У команды Хаби Алонсо 15 набранных очков. На второй строчке располагаются каталонская «Барселона», набравшая 13 очков. Третье место с 10 очками занимает «Вильярреал».

