Полузащитник «Арсенала» Райс — о «Ман Сити»: мы заставляли их играть совершенно иначе

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался об итогах матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1). «Пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте благодаря голу нападающего Габриэла Мартинелли.

«Думаю, находясь на поле, зная своих игроков, свою команду, мысли тренера, мысли игроков и общаясь с ними, я чувствую, что с мячом, пожалуй, впервые за всё время моего пребывания здесь мы так доминировали над «Манчестер Сити» в плане владения.

То, как мы их сдерживали, как мы заставляли их играть совершенно иначе, чем они играли раньше, – это, я думаю, показывает большое уважение к нам и к тому, что мы делаем. Конечно, первый гол был немного разочаровывающим, потому что розыгрыш начался на линии их штрафной, а закончился в наших воротах. Обычно мы играли в контратаки такого рода, но отыграться, продолжать атаковать, не опускать голову, что было бы легко… мы продолжали бороться и демонстрировали необходимый нам настрой. В итоге, я думаю, Габи (Мартинелли) забил отличный гол, так что мы определённо заслужили победу», — приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».