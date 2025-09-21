Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Арсенала» Райс — о «Ман Сити»: мы заставляли их играть совершенно иначе

Полузащитник «Арсенала» Райс — о «Ман Сити»: мы заставляли их играть совершенно иначе
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс высказался об итогах матча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1). «Пушкари» сравняли счёт на 90+3-й минуте благодаря голу нападающего Габриэла Мартинелли.

Англия — Премьер-лига . 5-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 9'     1:1 Мартинелли – 90+3'    

«Думаю, находясь на поле, зная своих игроков, свою команду, мысли тренера, мысли игроков и общаясь с ними, я чувствую, что с мячом, пожалуй, впервые за всё время моего пребывания здесь мы так доминировали над «Манчестер Сити» в плане владения.

То, как мы их сдерживали, как мы заставляли их играть совершенно иначе, чем они играли раньше, – это, я думаю, показывает большое уважение к нам и к тому, что мы делаем. Конечно, первый гол был немного разочаровывающим, потому что розыгрыш начался на линии их штрафной, а закончился в наших воротах. Обычно мы играли в контратаки такого рода, но отыграться, продолжать атаковать, не опускать голову, что было бы легко… мы продолжали бороться и демонстрировали необходимый нам настрой. В итоге, я думаю, Габи (Мартинелли) забил отличный гол, так что мы определённо заслужили победу», — приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

Материалы по теме
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
«Арсенал» вскрыл «автобус» «Сити» на 90+3-й! А Гвардиола удивил заменами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android