Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что в чемпионате России теперь нет фаворита.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

— После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, ещё предстоит очень долгий путь.

— Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?
— ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» располагается на четвёртой строчке с 16 очками. ЦСКА и «Спартак», набравшие по 15 очков, находятся соответственно на пятом и шестом местах. Московское «Динамо» набрало 12 очков и занимает девятое место.

