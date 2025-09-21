Аршавин назвал главных конкурентов «Зенита» и «Краснодара» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о победе сине-бело-голубых над «Краснодаром» (2:0) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также заявил, что в чемпионате России теперь нет фаворита.

— После сегодняшней победы «Зенита» над «Краснодаром» фаворита в РПЛ нет. Есть группа команд, которая будет бороться за чемпионство, ещё предстоит очень долгий путь.

— Кто может вот этим двум командам составить конкуренцию в РПЛ?

— ЦСКА, «Спартак», «Динамо», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 19 очками. «Зенит» располагается на четвёртой строчке с 16 очками. ЦСКА и «Спартак», набравшие по 15 очков, находятся соответственно на пятом и шестом местах. Московское «Динамо» набрало 12 очков и занимает девятое место.